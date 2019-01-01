Военные США извинились за «новогоднюю» шутку о бомбардировке

Стратегическое командование США извинилось за свой твит о том, что оно может сбросить что-то намного «большее», чем новогодний шар в Нью-Йорке на Таймс-сквер. Об этом сообщает Reuters.

В твите, где была опубликована шутка, представители стратегического командования заявили, что готовы сбросить нечто более «крупное», чем рождественский шар, который традиционно «роняют» в Нью-Йорке. Также в твит была вставлена видеозапись со стратегическими бомбардировщиками В-2.

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«Наш предыдущий новогодний твит был примером плохого вкуса и не говорил о наших ценностях. Мы извиняемся. Мы привержены безопасности США и наших союзников», — говорится в публикации с извинениями.

Ранее ВВС США извинились за шутку про Лорел и Йенни.