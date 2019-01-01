NY Times: Трамп продлил срок вывода войск США из Сирии
Президент США Дональд Трамп предоставил американским войскам четыре месяца для того, чтобы выйти из Сирии. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме.
По данным издания, во время своего визита в Ирак Трамп провел встречу с командующими операцией Inherent Resolve («Непоколебимая решимость»), которая нацелена на борьбу с террористической группировкой «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ). В газете рассказали, что в ходе этой беседы Трамп заверил их, что у американских войск есть четыре месяца, чтобы покинуть Сирию.
Первоначально предполагалось, что вывод войск США из Сирии займет от 60 до 100 дней.
Ранее Трамп похвалил себя за действия США в Сирии.
«Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.