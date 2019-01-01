NY Times: Трамп продлил срок вывода войск США из Сирии

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Президент США Дональд Трамп предоставил американским войскам четыре месяца для того, чтобы выйти из Сирии. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме.

По данным издания, во время своего визита в Ирак Трамп провел встречу с командующими операцией Inherent Resolve («Непоколебимая решимость»), которая нацелена на борьбу с террористической группировкой «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ). В газете рассказали, что в ходе этой беседы Трамп заверил их, что у американских войск есть четыре месяца, чтобы покинуть Сирию.

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Первоначально предполагалось, что вывод войск США из Сирии займет от 60 до 100 дней.

Ранее Трамп похвалил себя за действия США в Сирии.

«Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.