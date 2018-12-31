ВМС Украины получат новые корабли и катера

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Командующий Военно-морских сил ВС Украины Игорь Воронченко заявил, что украинские ВМС получат новые корабли и катера в 2019 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Украина намерена продолжит приводить армию к стандартам НАТО в 2019 году.

Он также добавил, что украинские ВМС четко определили ориентиры развития до 2035 года.

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Воронченко подчеркнул, что власти планируют построить новые общежития и военные городки в 2019 году.

Ранее лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко назвала Украину самой бедной страной континента.