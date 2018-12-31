СМИ: делегация талибов прибыла в Иран
Представители радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России) прибыли в Иран для участия в мирных переговорах. Об этом сообщает TOLONews.
По данным телеканала, на переговорах, в частности, присутствовал замминистра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
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Как отмечается, «Талибан» пока не подтвердил эту информацию.
Ранее сообщалось, что талибы отказались от военного решения кризиса в Афганистане.
«Талибан» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.