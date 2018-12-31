В Госдуме отреагировали на слова сенатора США о выводе войск из Сирии

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Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов дал комментарий после слов сенатора США о необходимости замедлить вывод американских войск из Сирии. Об этом сообщает RT.

По словам Морозова, ВС Соединенных Штатов и западная коалиция деструктивно влияют на урегулирование в Сирии, так как действуют без мандата ООН и без приглашения законного правительства. Он подчеркнул, что при таком нарушении международного права присутствие в регионе американских военных не требуется.

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«…вывод американских войск из Сирии логичен, поскольку эта незаконная операция не приносит результатов», — сказал Морозов.

Ранее американский сенатор Линдси Грэм заявил, что президент США Дональд Трамп согласился замедлить вывод войск из Сирии.