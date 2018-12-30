В ДНР рассказали об авиаразведке ВСУ над Горловкой

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Глава пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов заявил, что украинские силовики ведут авиаразведку с помощью дронов на горловском направлении, нарушая таким образом Минские соглашения, передает РИА «Новости».

Он отметил, что подразделения противовоздушной обороны ополчения ДНР несут службу в усиленном режиме, поскольку Киев может использовать беспилотники для нанесения ударов.

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«За прошедшие сутки зафиксированы полеты БПЛА противника на горловском направлении», — сказал Безсонов.

Также он пожаловался на нарушение Киевом новогоднего перемирия спустя менее 12 часов после того, как стороны о нем договорились.

Ранее сообщалось, что в Донбассе 27 декабря согласовали новогоднее перемирие.