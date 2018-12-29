В Совфеде прокомментировали закон о зоне контроля Украины в Черном море

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Член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич прокомментировал подписанный президентом Украины Петром Порошенко закон, расширяющий зону контроля государства в Черном море. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что у этой инициативы есть только одна цель — дать возможным провокациям в Азовском море какую-то правовую основу. Сенатор добавил, что российская сторона внимательно изучит документ.

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«Однако уже сейчас очевидно, что закон явно не вписывается в действующий и поныне российско-украинский договор о совместном использовании Азовского моря», — сказал Клинцевич.

Член Совфеда добавил, что такие решения должны приниматься «коллегиально».

Ранее сообщалось, что в Госдуме отреагировали на расширение зоны контроля Украины в Черном море.