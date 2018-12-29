Названа предварительная дата саммита «астанинского формата»
Стали известны примерные сроки проведения саммита «астанинского формата». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к организации мероприятия.
Подчеркивается, что встреча России, Турции и Ирана пройдет в начале 2019 года.
«Планируется, что саммит пройдет в середине января, точная дата согласовывается», — сказал источник.
Ранее сообщалось, что официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова оценила перспективы Конституционного совета Сирии.