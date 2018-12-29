В США российский атомный беспилотник назвали «орудием конца света»
Российский атомный подводный беспилотник «Посейдон» назвали «орудием конца света». Об этом сообщает Daily Express.
Как отмечается, взрыв ядерного дрона способен вызвать 300-футовую волну цунами. Такой мощности достаточно для того, чтобы затопить и уничтожить крупные американские города.
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Подчеркивается, что российский беспилотник вызывает крайнее беспокойство у профильных служб в США.
Ранее сообщалось, что в России предложили затопить США с помощью Гольфстрима.