В США российский атомный беспилотник назвали «орудием конца света»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/497/11693497/upload-03-pic905-895x505-60202.jpg">

Российский атомный подводный беспилотник «Посейдон» назвали «орудием конца света». Об этом сообщает Daily Express.

Как отмечается, взрыв ядерного дрона способен вызвать 300-футовую волну цунами. Такой мощности достаточно для того, чтобы затопить и уничтожить крупные американские города.

Реклама

Подчеркивается, что российский беспилотник вызывает крайнее беспокойство у профильных служб в США.

Ранее сообщалось, что в России предложили затопить США с помощью Гольфстрима.