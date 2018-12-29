В Госдуме отреагировали на расширение зоны контроля Украины в Черном море

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Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал подписанный президентом Украины Петром Порошенко закон, расширяющий зону контроля государства в Черном море. Об этом сообщает RT.

По его словам, это не приведет «ни к чему хорошему».

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«На Украине по-прежнему хотят политизировать вопрос Керченского пролива, продолжить провокацию в отношении акватории и движения там военных судов», — заявил Морозов.

Он подчеркнул, что нарушители, которые будут незаконно осуществлять судоходство в российской акватории, будут привлекаться к ответственности.

Ранее сообщалось, что Порошенко расширил зону контроля Украины в Черном море.