В Госдуме отреагировали на расширение зоны контроля Украины в Черном море
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал подписанный президентом Украины Петром Порошенко закон, расширяющий зону контроля государства в Черном море. Об этом сообщает RT.
По его словам, это не приведет «ни к чему хорошему».
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«На Украине по-прежнему хотят политизировать вопрос Керченского пролива, продолжить провокацию в отношении акватории и движения там военных судов», — заявил Морозов.
Он подчеркнул, что нарушители, которые будут незаконно осуществлять судоходство в российской акватории, будут привлекаться к ответственности.
Ранее сообщалось, что Порошенко расширил зону контроля Украины в Черном море.