Порошенко расширил зону контроля Украины в Черном море

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Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О прилегающей зоне Украины», расширяющий зону контроля Украины в Черном море, передает РИА «Новости».

«Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины «О прилегающей зоне Украины», принятый Верховной Радой 6 декабря 2018 года. Цель закона — гармонизация морского законодательства страны с законодательством других причерноморских государств и других государств-участников Конвенции ООН по морскому праву 1982 года», — сообщили представители Порошенко.

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В соответствии с положениями закона, прилегающей зоной Украины является зона открытого моря, которая прилегает к территориальному морю Украины с внешней границей на расстоянии не далее 24 морских миль, которые отсчитываются от исходных линий территориального моря страны.

Ранее Верховная рада направила Порошенко закон о расширении контроля в Черном море.