Постпред России в ООН поддержал вывод войск США из Сирии

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя полагает, что вывод войск США из Сирии поможет разрешить ситуацию вокруг лагеря беженцев Рукбан, передает РИА «Новости».

Он отметил, что с переход территории вокруг лагеря Рукбан к сирийским властям способствует доставке гуманитарных грузов и возвращению жителей в покинутые ранее дома.

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«Уход американских подразделений, помимо восстановления международно-правовой законности и суверенитета САР, позволит продвинуться по ряду направлений, в первую очередь, и мы неоднократно об этом говорили, это разблокирует патовую ситуацию вокруг лагеря беженцев Рукбан», — сказал Небензя.

Ранее источник рассказал, что возле лагеря Рукбан в занятой США зоне Сирии сжигают тела беженцев.