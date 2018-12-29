Постпред России в ООН поддержал вывод войск США из Сирии
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя полагает, что вывод войск США из Сирии поможет разрешить ситуацию вокруг лагеря беженцев Рукбан, передает РИА «Новости».
Он отметил, что с переход территории вокруг лагеря Рукбан к сирийским властям способствует доставке гуманитарных грузов и возвращению жителей в покинутые ранее дома.
Реклама
«Уход американских подразделений, помимо восстановления международно-правовой законности и суверенитета САР, позволит продвинуться по ряду направлений, в первую очередь, и мы неоднократно об этом говорили, это разблокирует патовую ситуацию вокруг лагеря беженцев Рукбан», — сказал Небензя.
Ранее источник рассказал, что возле лагеря Рукбан в занятой США зоне Сирии сжигают тела беженцев.