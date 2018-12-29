Источник: возле лагеря беженцев в занятой США зоне Сирии сжигают тела беженцев

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Средства мониторинга отмечают большое задымление рядом с лагерем беженцев «Рукбан» в занятой силами США зоне Эт-Танф, речь может идти об уничтожении тел беженцев, передает РИА «Новости» со ссылкой на военно-дипломатический источник.

По его словам, средства мониторинга фиксируют большое количество дымов рядом с лагерем «Эр-Рукбан», где находятся палаточные лагеря боевиков.

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«Они что-то сейчас активно уничтожают. Есть обоснованные подозрения, что речь может идти о погибших от голода и болезней беженцах «Эр-Рукбана», не получивших никакой помощи от последнего гуманитарного конвоя», — заявил источник.

Он также добавил, что после решения о выводе войск США из Сирии ситуация ухудшается, военных «прикормленные американцами боевики» пришли в движение.

Ранее Россия призвала США прекратить «оккупацию» Эт-Танфа.