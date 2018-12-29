NI оценил стратегию модернизацию российских ВВС

<img src="//img.gazeta.ru/files3/457/11898457/upload-RIAN_5610718.HR-pic905-895x505-53389.jpg">

Применяемая в России стратегия модернизации военно-воздушного флота, в рамках которой в стране не разрабатывают новые модели, а улучшают характеристики существующих, показывает отличный результат, пишет американское издание The National Interest.

Как отмечается, это помогает экономить средства и в то же время получать необходимый результат.

Реклама

В частности, журнал оценивает российский бомбардировщик Ту-22М3М, дизайн которого, по сравнению с советским предшественником Ту-22М, практически не изменился, но новые характеристики позволяют назвать его «смертоносной» машиной.

На него установят абсолютно новую систему бортового радиоэлектронного оборудования: навигационную систему ГЛОНАСС, цифровой бортовой интерфейс и средства радиоэлектронного противодействия (РЭБ).

Ранее NI раскритиковал военный «сигнал» Запада для России в Черном море.