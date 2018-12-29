Антонов оценил возможный выход США из ДРСМД
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон пока не определился со своей позицией относительно судьбы договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, Россия предпринимает меры по вовлечению США в диалог для урегулирования ситуации вокруг договора.
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Он также добавил, что Москва будет вынуждена принять «адекватные меры военно-технического характера» в случае выхода США из ДРСМД.
Однако, Антонов подчеркнул, что пока США «не сказали последнего слова» о судьбе соглашения.
Ранее российский постпред при Евросоюзе Владимир Чижов раскритиковал Европу за позицию по ДРСМД.