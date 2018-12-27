NYT: в ВМС США перестанут сажать моряков в карцер на хлеб и воду

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Командиры боевых кораблей Военно-морских сил (ВМС) США с нового года лишатся возможности отправлять провинившихся моряков в карцер на хлеб и воду. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на новую редакцию свода военного судопроизводства.

Согласно переработанному документу, высшие чины смогут и дальше отправлять матросов в карцер без решения суда на срок до трех суток, однако теперь они не смогут навязывать морякам так называемый сокращенный рацион — хлеб и воду.

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В издании напомнили, что отправка в карцер на хлеб и воду применялась как более мягкая альтернатива другому наказанию, порке у мачты (это наказание было отменено в 1862 году).

Ранее издание The Stars and Stripes писало, что ВМС США могут увеличить операции в Европе из-за России.