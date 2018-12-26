Порошенко рассказал о желании «заякорить» Украину в «натовской бухте»

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Президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости внести изменения в конституцию страны, которые позволили бы закрепить стратегический курс на приобретение полноправного членства государства в Евросоюзе и НАТО. Об этом сообщает «112 Украина».

Он подчеркнул, что лишь «заякорив» Украину в «натовской бухте» можно раз и навсегда предотвратить угрозу эскалации конфликта с Москвой.

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Порошенко добавил, что соответствующие изменения в законодательство будут внесены после открытия следующей сессии Верховной рады.

Глава Украины отметил, что в феврале он попросит депутатов проголосовать за изменение конституции, которые позволят окончательно утвердить курс на вступление в ЕС и НАТО.

Ранее сообщалось, что Порошенко подвел итоги военного положения.