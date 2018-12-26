Порошенко подвел итоги военного положения
Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал окончание военного положения на Украине. Об этом сообщает «112 Украина».
По его словам, эта мера почти никак не отразилась на жизни граждан.
«Оно(военное положение. — «Газета.Ru») не привело к ограничению прав и свобод. Как и было обещано, оно не оказало никакого влияния на экономику, чем нас пугали», — заявил Порошенко.
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Петр Порошенко подчеркнул, что если бы не предстоящие выборы, власти просили бы о продлении данного режима.
Ранее сообщалось, что на Украине закончилось военное положение.