Порошенко подвел итоги военного положения

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Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал окончание военного положения на Украине. Об этом сообщает «112 Украина».

По его словам, эта мера почти никак не отразилась на жизни граждан.

«Оно(военное положение. — «Газета.Ru») не привело к ограничению прав и свобод. Как и было обещано, оно не оказало никакого влияния на экономику, чем нас пугали», — заявил Порошенко.

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Петр Порошенко подчеркнул, что если бы не предстоящие выборы, власти просили бы о продлении данного режима.

Ранее сообщалось, что на Украине закончилось военное положение.