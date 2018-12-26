Минобороны: Израиль наносил удары по Сирии с угрозой для гражданских самолетов
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что ВВС Израиля наносили авиаудар по Сирии с угрозой для гражданских самолетов. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам представителя, во время авиаудара в аэропортах Бейрута и Дамаска заходили на посадку пассажирские лайнеры.
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Для предотвращения трагедии сирийскую армию ограничили в применении средств ПРО и РЭБ, это «позволило авиадиспетчерам в Дамаске увести пассажирский самолет из опасного района и направить его на запасной аэродром Хмеймим».
Ранее было опубликовано видео отражения ракетного удара по Дамаску системами С-300.