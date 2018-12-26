МИД ФРГ выступил против размещения новых ядерных ракет в Европе

Глава МИД ФРГ Хайко Маас выступил против размещения в Европе ракет средней дальности с ядерными боеголовками, сообщает Deutsche Welle.

По его словам, большинство немцев выступает против размещения таких ракет, а Германия будет противиться подобным планам в случае разрыва договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заключенного Россией и США.

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«Европа не должна превратиться в арену дебатов о наращивании вооружений. Размещение ракет средней дальности вызовет в Германии большое недовольство», — заявил Маас.

По его словам, логика наращивания вооружений уходит корнями в холодную войну.

«Политика 80-х годов не поможет ответить на вопросы сегодняшнего дня», — сказал он.

Ранее глава немецкого МИДа высказался против новых антироссийских санкций.