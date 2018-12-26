МИД России призвал Запад не участвовать в новых провокациях в Керченском проливе

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Российская сторона призвала Запад воздержаться от поддержки новых провокаций Украины в Керченском проливе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА «Новости».

По словам спикера, Москва также просит оказать влияние на Киев и заставить воздержаться от опрометчивых шагов.

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«Мы рассчитываем, что западные кураторы Украины не только воздержатся от участия в этой абсолютно безумной инициативе, но и найдут способы урезонить правящий режим в Киеве и заставить его отказаться от принятия опрометчивых шагов, которые могут привести к очередному витку эскалации в регионе», — сказала Захарова.

Ранее в Верховной раде потребовали от президента Украины Петра Порошенко отчитаться об итогах введения военного положения.