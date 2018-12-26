В России предложили затопить США с помощью Гольфстрима

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В издании «Военно-промышленный курьер» опубликована статья, где описывается возможность развернуть течение Гольфстрим для затопления США.

Для этого автор статьи Чоро Тукембаев предлагает подорвать радиальную дайку исландского вулкана Снайфельсйокюдль с помощью термоядерного заряда. Таким образом, юго-западный склон вулкана обрушится в океан.

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«Возникший оползень создаст напор воды в котловине Ирмингерского моря до Лабрадорского шельфа, где глубина на крае – 300 метров, в каньоне – больше двух километров. Тем самым получим длинную волну в юго-западном направлении», — говорится в материале.

Отмечается, что дальность продвижения волны по оси Мирамиши – Вашингтон зависит от напора. Кроме того, автор статьи предлагает использовать атомный беспилотник «Посейдон» для усугубления последствий цунами радиоактивной водой.

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