Пушков отреагировал на отражение ракетного удара по Дамаску
Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на отражение комплексами С-300 ракетного удара по Дамаску. Об этом он написал в своем твиттере.
«Судя по итогам отражения ракетной атаки комплексами С-300 под Дамаском, их поставка резко повысила способность Сирии отражать ракетные удары», — заявил Пушков.
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Ранее сообщалось, что атака под Дамаском осуществлялась израильскими ВВС.
Согласно имеющейся информации, ПВО Сирии удалось отразить атаку и уничтожить большую часть ракет Израиля.