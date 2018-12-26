Пушков отреагировал на отражение ракетного удара по Дамаску

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Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на отражение комплексами С-300 ракетного удара по Дамаску. Об этом он написал в своем твиттере.

«Судя по итогам отражения ракетной атаки комплексами С-300 под Дамаском, их поставка резко повысила способность Сирии отражать ракетные удары», — заявил Пушков.

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Ранее сообщалось, что атака под Дамаском осуществлялась израильскими ВВС.

Согласно имеющейся информации, ПВО Сирии удалось отразить атаку и уничтожить большую часть ракет Израиля.