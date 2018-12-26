Луценко рассказал немецким СМИ о «третьей волне оккупации» со стороны России

<img src="//img.gazeta.ru/files3/447/12043447/upload-05-pic905-895x505-20323.jpg">

Украинский генпрокурор Юрий Луценко назвал инцидент в Керченском проливе «третьей волной оккупации» с российской стороны. Об этом он заявил в интервью изданию Bild.

По его мнению, «первыми двумя волнами» были воссоединение Крымского полуострова с Россией, а также происходящее на Донбассе. Он пояснил, что решение о введении на украинской территории военного положения обусловлено «высокой концентрацией российских войск» на границе между странами. Кроме того, генпрокурор объяснил запрет россиянам в возрасте от 16 до 60 лет въезжать на Украину тем, что они якобы финансово и политически поддерживают необъявленную войну против украинской стороны.

Реклама

«Мы хотим, чтобы они почувствовали, что это война, а не пропагандистские сказки, которые они узнают из СМИ», — сказал Луценко.

Ранее украинский генерал назвал Киев «раздражителем» для Европы и Америки.

25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование».

ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.