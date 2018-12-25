Аксенов заявил, что в украинском флоте осталось «три резиновых лодки»

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Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что полуостров защищен от возможной украинской агрессии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам главы Крыма, большую часть украинского флота задержали российские пограничники.

«Там три резиновых лодки осталось. Угрозы периодически всплывают, но уверен, что это все словесные провокации. Насколько у них хватит наглости, чтобы обострить ситуацию?» — подчеркнул Аксенов.

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Он добавил, что ценой вопроса является президентское кресло на Украине и подчеркнул важность того, чтобы в Донбассе украинская сторона «не выбросила какую-то фортель».

Ранее в России рассказали о планах США создать биолабораторию в Крыму.