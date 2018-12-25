Москва отказалась соблюдать ультиматум Вашингтона по ДРСМД

<img src="//img.gazeta.ru/files3/140/10794140/RIAN_02422602.HR.ru-pic905-895x505-22080.jpg">

Заместитель руководителя МИД России Сергей Рябков исключил, что Москва будет следовать ультиматуму Вашингтона по Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Слова Рябкова передает РИА «Новости».

Рябков удивился, что кто-то может «всерьез думать», что российская сторона пойдет на условия США.

Реклама

«Я исключаю такой алгоритм действий [следования ультиматуму США] с нашей стороны, даже в ситуации, когда мы имели бы какие-то шероховатости, с точки зрения своей линии или своей аргументации», — сказал Рябков.

Он подчеркнул, что у России «открытая позиция» по ДРСМД и заверил, что российской стороне «не в чем себя упрекнуть».

Ранее Рябков объяснили, почему не показывают США «спорную» ракету 9М729.