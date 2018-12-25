Москва отказалась соблюдать ультиматум Вашингтона по ДРСМД
Заместитель руководителя МИД России Сергей Рябков исключил, что Москва будет следовать ультиматуму Вашингтона по Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Слова Рябкова передает РИА «Новости».
Рябков удивился, что кто-то может «всерьез думать», что российская сторона пойдет на условия США.
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«Я исключаю такой алгоритм действий [следования ультиматуму США] с нашей стороны, даже в ситуации, когда мы имели бы какие-то шероховатости, с точки зрения своей линии или своей аргументации», — сказал Рябков.
Он подчеркнул, что у России «открытая позиция» по ДРСМД и заверил, что российской стороне «не в чем себя упрекнуть».
Ранее Рябков объяснили, почему не показывают США «спорную» ракету 9М729.