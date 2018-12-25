Источник: в России начали испытывать беспилотник «Посейдон»
В России начали испытывать подводный беспилотный аппарат «Посейдон». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
По словам источника, испытания проходят в акватории, защищенной от разведывательных средств вероятного противника.
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«Ведется подводная отработка ядерной энергетической установки необитаемого аппарата «Посейдон»», — подчеркнул собеседник агентства.
Он отметил, что реактор установлен в корпус аппарата, однако пока речь не идет о полноценных ходовых испытаниях.
Ранее сообщалось, что лазерные комплексы «Пересвет» заступили на опытно-боевое дежурство.