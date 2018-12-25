СМИ: Российские военные смогут отказаться от переезда из-за болезни родственников
Российские военные смогут отказаться от перевода в регионы с другим климатом, а также от ряда командировок из-за болезней их родных. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на разработанные Минобороны поправки.
В соответствии с поправками, военный может быть переведен в места с более мягким климатом, если этого требует состояние здоровья члена его семьи.
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Также это будет касаться командировок в другие страны на срок более трех месяцев.
Отмечается, что правила также относятся к гражданским служащим министерства и членам их семей.