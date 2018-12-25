Корвет «Громкий» передан в состав Тихоокеанского флота (ТОФ), сообщает РИА «Новости».

Сообщается, что до этого состоялось подписания акта приема-передачи корабля между представителями ВМФ и Амурского завода, где построили корвет.

Ранее начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский рассказал о прибытии во Владивосток новейшего корвета Тихоокеанского флота (ТОФ) «Громкий».

Корабль был доставлен с Амурского судостроительного завода. Для его транспортировки использовался плавучий док «Зея».