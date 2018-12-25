При атаке на правительственный комплекс в Кабуле погибли более 20 человек
По меньшей мере 28 человек погибли в результате вооружённой атаки на правительственный комплекс в Кабуле. Об этом сообщил представитель МВД Афганистана Наджиб Даниш.
«28 человек погибли, среди них женщина и полицейский, три человека получили ранения», — написал Даниш в Twitter.
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По его словам, сотрудникам правоохранительных органов удалось спасти 357 человек.
Раненые госпитализированы, состояние большинства из них оценивается как удовлетворительное.