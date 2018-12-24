Трамп рассказал, кто оплатит восстановление Сирии вместо США
Президент США Дональд Трамп сообщил, кто может оплатить расходы по стабилизации ситуации в Сирии. Об этом он написал в твиттере.
Он заметил, что Саудовская Аравия готова взять на себя эту миссию.
«Видите? Разве это не прекрасно, когда чрезвычайно богатые страны помогают восстановить соседей вместо великой страны США, которая находится в пяти тысячах миль?», — отметил Трамп.
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Американский лидер также сказал «спасибо» Саудовской Аравии.
Ранее сообщалось, что Трамп остался один в Белом доме перед Рождеством.