Трамп рассказал, кто оплатит восстановление Сирии вместо США

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Президент США Дональд Трамп сообщил, кто может оплатить расходы по стабилизации ситуации в Сирии. Об этом он написал в твиттере.

Он заметил, что Саудовская Аравия готова взять на себя эту миссию.

«Видите? Разве это не прекрасно, когда чрезвычайно богатые страны помогают восстановить соседей вместо великой страны США, которая находится в пяти тысячах миль?», — отметил Трамп.

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Американский лидер также сказал «спасибо» Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что Трамп остался один в Белом доме перед Рождеством.