Арестованный в Черном море служащий ВСУ передал письмо из СИЗО

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Служащий Военно-морских сил (ВМС) Украины 19-летний Андрей Эйдер через адвоката передал письмо из московского СИЗО. Текст письма опубликовала в своем фейсбуке журналистка украинского телеканала UATV Таисия Турчин, пишет «Украинская правда».

По словам Эйдера, условия содержания в СИЗО приемлемые, там имеются книги, электрический чайник, холодильник, греют батареи — «могло быть гораздо хуже».

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Военный рассказал, что его единственная мечта — это вернуться домой в течение месяца, однако опасается, что она не исполнится.

«Понятия не имею, на сколько это все затянется — полгода, год», — добавил Эйдер.

Он также отметил, что полученные при задержании раны почти зажили, трудности остаются только при ходьбе по лестнице.

5 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование».

ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины, в числе которых был Эйдер, за нарушение границы.