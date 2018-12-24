Глава Пентагона перед отставкой подписал указ о выводе войск из Сирии
Глава американского минобороны Джеймс Мэттис, который покидает свой пост, подписал приказ о выводе американских войск из Сирии, передает CNN со ссылкой на двух военных чиновников в Пентагоне.
Как отмечается, один из источников подтвердил факт подписания приказа. Второй сообщил, что подпись под документом поставил лично Мэттис, которого президент США Дональд Трамп отправил в отставку.
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По словам одного из чиновников, приказ описывает, как и когда будет осуществляться вывод американских войск из Сирии, однако сам он отказался раскрыть подробности.
Предполагается, что вывод войск США из Сирии начнется в ближайшие несколько недель.
Ранее CNN сообщил, что Мэттис узнал о своей отставке от Помпео.