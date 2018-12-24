Лавров предупредил о «роковой ошибке» в гонке вооружений США

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Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что курс США на гонку вооружений может привести к ситуации, когда стороны могут совершить «роковую ошибку». Об этом сообщает РИА «Новости».

Министр выразил мнение, что Соединенные Штаты «зациклились» на своих «геополитических амбициях». Также, по словам Лаврова, США не могут «адаптироваться» к «глобальным реалиям», которые меняются не в их пользу. Поэтому американская сторона предпочитает «агрессивность» во внешней политике, заключил глава МИД.

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«Такая конфликтная линия с опорой на силовые инструменты неизбежно ведет к дальнейшей разбалансировке архитектуры глобальной безопасности, способствует гонке вооружений. Вполне может возникнуть ситуация, когда цена ошибки или недопонимания станет роковой», — подчеркнул Лавров.

Ранее в российском МИДе заявляли, что Вашингтон благословили на разрушение ДРСМД.