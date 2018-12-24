Госдума о словах Мэй про защиту от «вторжения» России: у страха глаза велики

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Зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин дал комментарий после слов британского премьера Терезы Мэй о ключевой роли военных страны в защите от «российского вторжения». Об этом сообщает RT.

По его мнению, заявление премьера является политизированным, а также имеет антироссийский характер.

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«Никакой агрессии мы не вынашивали и не вынашиваем, просто у страха глаза велики», — сказал Швыткин.

Он добавил, что мнимые угрозы с российской стороны являются недостоверными и «кроме смеха ничего не вызывают». Швыткин заметил, что Великобритания «на грани фола» с тех пор, как Мэй является премьером, а подобными обвинениями власти хотят отвлечь население страны от внутренних проблем.

Ранее Мэй похвалила британских военных за защиту от «вторжения России».