WSJ: Пентагон не уведомлял о выводе войск высокопоставленных чинов ВВС США

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Командиры американских вооруженных сил независимо от ранга не уведомлены о деталях плана президента США Дональда Трампа о выводе войск из Сирии и Афганистана, пишет The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, люди не уведомлены о сроках вывода или хотя бы численности. Кроме того, командирам и генералам пока еще не отдавали приказа в Пентагоне.

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WSJ рассказывает, как во время визита в американские войска за рубежом коменданта корпуса морской пехоты, генерала Роберта Неллера, морские пехотинцы спросили о приказе Трампа о выводе войск из Сирии и Афганистана. В частности, пехотинцев волновало, касается ли данный приказ тех, кто развернут на местах боевых действий.

«Это действительно хороший вопрос. И честный ответ в том, что я понятия не имею», — ответил генерал.

Беспокойство среди офицеров растет из-за отсутствия деталей из Вашингтона. Так, если генерал Неллер, один из самых высокопоставленных офицеров в американских вооруженных силах, не знает, что происходит, то кто знает, задается вопросом WSJ.

Министр ВМС США Ричард Спенсер также не получал приказа Пентагона или из Белого дома о сокращении войск.

«Ничего официального, просто твиты», — сказал Спенсер ранее.

По словам нескольких офицеров, командующему силами НАТО в Афганистане Остину Миллеру также не было отдано приказа о сокращении войск.

Ранее сообщалось, что Пентагон не одобрил решение Трампа о выводе войск из Сирии.