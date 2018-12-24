В ЛНР заявили о подрыве пьяного украинского солдата на мине в Донбассе

<img src="//img.gazeta.ru/files3/39/10742039/RIAN_02521691.HR.ru-pic905-895x505-61446.jpg">

Представитель народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко заявил, что пьяный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) наехал на броневике на минно-взрывное заграждение в районе Катериновки. Об этом сообщается на сайте луганского информационного центра.

По словам Марочко, на минное заграждение наехал военнослужащий 14-й механизированной бригады.

Реклама

«[Украинский солдат] допустил наезд на минно-взрывное заграждение, в результате чего получил тяжелое ранение», — сказал Марочко.

Он также отметил, что «по традиции» украинские военные «скрывают» от руководства страны данное происшествие. При этом сам Марочко не стал уточнять, как в его распоряжении оказалась информация об инциденте.

В ЛНР заявили о прибытии танков ВСУ в Донбасс.