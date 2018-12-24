Госдеп призвал Венесуэлу «не мешать» судам ExxonMobil

Представитель Госдепа Роберт Палладино в твиттере призвал Венесуэлу уважать международное право и суверенитет других стран.

По его словам, Госдеп отслеживает сообщения о том, что ВМС Венесуэлы могли создавать помехи судам, действующим от имени ExxonMobil.

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Он также добавил, что Гайана имеет суверенное право на разведку и разработку ресурсов.

Ранее СМИ сообщили, что военный корабль Венесуэлы сблизился с судном ExxonMobil у берегов Гайаны.