В ДНР заявили об атаке ВСУ по окраинам Донецка

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В совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявили, что украинские военные произвели зенитные выстрелы по территориям республики. Об этом сообщает ДАН.

По его словам, обстрелы произошли 23 декабря по направлению Пески — Жабичево в 16.40 по местному времени.

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«Произведено 100 выстрелов из зенитных установок, также использовалось стрелковое оружие», — говорится в сообщении центра.

В сообщении отмечается, что около 50 зенитных выстрелов также было произведено по селу Веселое.

Ранее в ДНР заявили о планах британского спецназа похитить донецких офицеров.