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Российский сенатор Франц Клинцевич дал комментарий после предложения Украины отправить британские корабли в Керченский пролив. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

По словам сенатора, его предложение свидетельствует об опасности «киевского режима» для всего мира.

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«Это уже даже не русофобия. Режим все больше впадает в маниакальное состояние», — заявил Клинцевич.

Ранее заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил отправить корабль ВМС Великобритании в Керченский пролив.