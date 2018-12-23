В Совфеде сочли «маниакальной» идею Киева послать британский корабль в Керченский пролив
Российский сенатор Франц Клинцевич дал комментарий после предложения Украины отправить британские корабли в Керченский пролив. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.
По словам сенатора, его предложение свидетельствует об опасности «киевского режима» для всего мира.
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«Это уже даже не русофобия. Режим все больше впадает в маниакальное состояние», — заявил Клинцевич.
Ранее заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил отправить корабль ВМС Великобритании в Керченский пролив.