ЛНР узнала места скопления вооружения ВСУ на линии соприкосновения

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Начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий сообщил, что служащие ВСУ разместили большое количество вооружения неподалеку от трех населенных пунктов Донбасса, передает ТАСС.

По его словам, техника была замечена в районе городов Лисичанск и Попасная и возле села Белая Гора.

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«В нарушение договоренностей, достигнутых в Минске, Украина продолжает стягивать запрещенное вооружение к линии боевого соприкосновения», — заявил Осадчий.

Он добавил, что разведданные ЛНР подтверждает и Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.

Ранее в ЛНР заявили о прибытии танков ВСУ в Донбасс.