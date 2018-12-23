Порошенко утвердил статус ветеранов участникам ОУН-УПА

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Президент Украины Петр Порошенко утвердил поправки в закон «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», нацеленные на усиление социальный защиты для участников националистических организаций, передает РИА «Новости».

Среди категорий лиц, чья социальная защита была усилена указом президента — участники Украинской повстанческой армии (организация запрещена в России), вооруженных подразделений Организации украинских националистов и ряда других националистических организаций

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После того, как закон вступит в силу, указанные граждане получат те же государственные социальные гарантии, что и участники боевых действий.

Ранее сообщалось, что в Киеве отпразднуют Новый год шествием в честь Бандеры.

Организация ОУН-УПА признана на территории России экстремистской, ее деятельность запрещена.