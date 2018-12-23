Украинская флотилия на Азовском море получила новый катер
Мариупольский отряд морской охраны Госпогранслужбы Украины был укомплектован малым пограничным катером проекта UMS-1000 PC 12 M-2, передает «Украинский военный портал».
Сообщается, что катер продемонстрировал максимальную скорость в 45,5 узла. Также его показатели шума оказались значительно меньше, чем у базового проекта UMS-1000.
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По словам разработчиков катера, акустический комфорт при движении на максимальной мощности двигателя был достигнут благодаря установке системы системы впрыска топлива common-rail на двигателях Volvo Penta D8-600.
Ранее СМИ заметили направляющийся в Азовское море российский фрегат.