В Киеве предложили отправить в Керченский пролив корабль Британии

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Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил отправить корабль ВМС Великобритании в Керченский пролив. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, таким образом можно «проверить реакцию России» на проход иностранного судна.

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Он также добавил, что речь идет об отправке британского HMS Echo, который не имеет вооружений.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, удалась ли провокация в Керченском проливе.