AP: военный корабль Венесуэлы сблизился с судном ExxonMobil у берегов Гайаны

Военный корабль Венесуэлы сблизился с судном американской нефтедобывающей корпорации ExxonMobil в водах около побережья Гайаны. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, экипаж судна корпорации проводил сейсмическую разведку для ExxonMobil.

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Как отмечается, инцидент произошел на территории, которую частично оспаривает Венесуэла.

При этом венесуэльские военные моряки не поднимались на борт судна.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро пообещал «вырвать сердце» врагам страны.