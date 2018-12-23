На Украине предложили создать Ставку Верховного главнокомандующего

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Депутат Верховной рады Виталий Куприй внес на рассмотрение парламента Украины предложение о создании в стране Ставки Верховного главнокомандующего. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, Куприй предложил создать Ставку для организации «должного отпора» России.

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Как отмечается, депутат также потребовал принять меры для «обеспечения энергетической независимости» Украины от России.

Ранее сообщалось, что депутат Рады призвал Украину «готовиться к войне» с Россией.