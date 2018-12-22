Трамп рассказал об остатках ИГ в Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что об остатках террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России) в Сирии могут позаботиться страны региона, в том числе Турция, передает РИА «Новости».

«Что касается Сирии, мы изначально собирались быть там три месяца, и это было семь лет назад, — мы так и не ушли. Когда я стал президентом, ИГ неистовствовала. Сейчас ИГ в основном повержена, и другие местные страны, включая Турцию, должны быть в состоянии без проблем позаботиться о том, что там осталось», — заявил он.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.