В Совфеде заявили, что США «откупились» от Украины

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Российский сенатор Франц Клинцевич прокомментировал выделение США Украине дополнительных $10 млн после инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам политика, с помощью этого транша Вашингтон просто «откупился» от Киева, и ждать другой помощи от США после конфликта в Азовском море Украине не стоит.

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«Вступать в реальное противостояние с Россией с использованием собственных сил и средств они не намерены. В то же время подталкивание Украины на различные провокации, несомненно, будет продолжено», — заявил Клинцевич.

Ранее эксперт оценил решение США выделить $10 млн ВМС Украины.