Экс-депутат Рады прокомментировал призыв к Порошенко об объявлении войны

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Бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник прокомментировал проект обращения к президенту Украины Петру Порошенко с призывом объявить войну России, который был внесен в украинский парламент, передает НСН.

«Это еще раз подтверждает, что в феврале 2014 года был крупный побег из какого-то психиатрического учреждения. Если они все вместе сидели когда-то в палате № 6, то сегодня, после побега, они очутились сразу в трех палатах – украинском парламенте, правительстве и президентской администрации», — сказал Олейник.

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По его словам, такое предложение может стать лакмусовой бумагой «для проверки адекватности других».

«Есть такой врач, который излечит этих негодяев, называется он народ. Дай Бог, чтобы он сам пришел в себя!», — добавил Олейник.

Он подчеркнул, что украинский народ выступил против войны с Россией.

Ранее сообщалось, что в Раде призвали президента Украины объявить войну России.