Госдеп решил выделить Украине еще $10 млн после инцидента в Керченском проливе
Представитель американского Госдепа Роберт Палладино заявил, что Соединенные Штаты предоставят украинским ВМС дополнительную помощь после произошедшего в Керченском проливе. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, ведомство предоставит украинской стороне еще $10 млн. Это решение одобрил конгресс страны. Деньги будут направлены на развитие военно-морского потенциала Украины.
Реклама
«Мы делаем это совместно с Литвой и Великобританией, которые также планируют увеличить помощь Украине в области безопасности», — сказал Палладино.
Ранее сообщалось, что Украина получила первый транш от МВФ.