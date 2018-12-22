Госдеп решил выделить Украине еще $10 млн после инцидента в Керченском проливе

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Представитель американского Госдепа Роберт Палладино заявил, что Соединенные Штаты предоставят украинским ВМС дополнительную помощь после произошедшего в Керченском проливе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, ведомство предоставит украинской стороне еще $10 млн. Это решение одобрил конгресс страны. Деньги будут направлены на развитие военно-морского потенциала Украины.

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«Мы делаем это совместно с Литвой и Великобританией, которые также планируют увеличить помощь Украине в области безопасности», — сказал Палладино.

Ранее сообщалось, что Украина получила первый транш от МВФ.